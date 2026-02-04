En 48 pages et 23 fiches pratiques, le Petit Fiscal fournit toutes les notions connaissances et éléments indispensables de l'imposition des entreprises, des particuliers, des sociétés, de la consommation, de la fortune, en présentant notamment : - le calcul, la déclaration et le paiement de la TVA - l'imposition des entreprises - les produits imposables - la déductibilité des charges - les amortissements, les dépréciations et les provisions - les plus ou moins-values professionnelles - la liquidation et le paiement de l'IS - les traitements et salaires - les revenus mobiliers et fonciers - les BIC et bénéfices non commerciaux - les plus-values des particuliers - l'impôt sur le revenu et la fortune immobilière - les prélèvements sociaux.