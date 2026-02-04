Inscription
#Essais

Le petit fiscal

Nathalie Gonthier-Besacier, Jennifer Gasmi

ActuaLitté
En 48 pages et 23 fiches pratiques, le Petit Fiscal fournit toutes les notions connaissances et éléments indispensables de l'imposition des entreprises, des particuliers, des sociétés, de la consommation, de la fortune, en présentant notamment : - le calcul, la déclaration et le paiement de la TVA - l'imposition des entreprises - les produits imposables - la déductibilité des charges - les amortissements, les dépréciations et les provisions - les plus ou moins-values professionnelles - la liquidation et le paiement de l'IS - les traitements et salaires - les revenus mobiliers et fonciers - les BIC et bénéfices non commerciaux - les plus-values des particuliers - l'impôt sur le revenu et la fortune immobilière - les prélèvements sociaux.

Chez Dunod

|

Auteur

Editeur

Dunod

Genre

Droit fiscal

Paru le 04/02/2026

48 pages

4,90 €

9782100888566
