Former au développement des compétences psychosociales

La nécessité de former les adultes en position d'éducation au développement des compétences psychosociales (CPS) est aujourd'hui incontestable. Néanmoins, les formateurs académiques sont désormais à la recherche de sources fiables sur lesquelles s'appuyer pour élaborer et améliorer leurs contenus de formation au développement des CPS. Cet ouvrage présente une formation intégrale "clé en main" visant le développement des CPS à l'école, co-construite sur la base de la mutualisation des ressources de six académies de l'Education Nationale novatrices dans ce domaine et qui expérimentent la formation au développement des CPS en milieu scolaire depuis plus de trois ans. Fondés sur les données probantes de la littérature scientifique, les contenus proposés ici se veulent modulables et adaptables en fonction du public visé, de la durée et de l'objectif de la formation.