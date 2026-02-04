Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Former au développement des compétences psychosociales

Ludivine Lenoir, Rebecca Shankland, Damien Tessier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La nécessité de former les adultes en position d'éducation au développement des compétences psychosociales (CPS) est aujourd'hui incontestable. Néanmoins, les formateurs académiques sont désormais à la recherche de sources fiables sur lesquelles s'appuyer pour élaborer et améliorer leurs contenus de formation au développement des CPS. Cet ouvrage présente une formation intégrale "clé en main" visant le développement des CPS à l'école, co-construite sur la base de la mutualisation des ressources de six académies de l'Education Nationale novatrices dans ce domaine et qui expérimentent la formation au développement des CPS en milieu scolaire depuis plus de trois ans. Fondés sur les données probantes de la littérature scientifique, les contenus proposés ici se veulent modulables et adaptables en fonction du public visé, de la durée et de l'objectif de la formation.

Par Ludivine Lenoir, Rebecca Shankland, Damien Tessier
Chez Dunod

|

Auteur

Ludivine Lenoir, Rebecca Shankland, Damien Tessier

Editeur

Dunod

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Former au développement des compétences psychosociales par Ludivine Lenoir, Rebecca Shankland, Damien Tessier

Commenter ce livre

 

Former au développement des compétences psychosociales

Ludivine Lenoir, Rebecca Shankland, Damien Tessier

Paru le 04/02/2026

302 pages

Dunod

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100883073
9782100883073
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.