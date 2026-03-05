Concours auxiliaire de soins territorial

Une préparation complète pour réussir l'épreuve d'admission du concours d'auxiliaire de soins Afin de réussir l'épreuve orale de votre concours externe d'auxiliaire de soins territorial, ce livre vous propose une préparation complète : - tout sur votre concours et votre métier pour être informé de ce qui vous attend ; - un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; - un planning de révision pour organiser votre préparation ; - les connaissances indispensables pour maîtriser tout le programme ; - 100 exercices corrigés pour un entraînement intensif ; - 20 mises en situations professionnelles corrigées pour être prêt pour l'oral ; - des conseils pour comprendre les attentes du jury et éviter les erreurs. - + OFFERT en ligne : notre boîte à outils et 100 QCM sur la fonction publique territoriale de catégorie C.