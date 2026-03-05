Inscription
#Imaginaire

Vietnam

Nicolas Jarry, Stéphane Bervas, Arif Prianto

ActuaLitté
A chaque fois qu'une guerre embrase le monde, des dragons s'éveillent pour se lier à des hommes et femmes dont les destinées bouleverseront le cours de l'Histoire... Vietnam, 1969. Trois hélicoptères tombent dans la jungle. Pas à cause des Vietcongs... mais d'un dragon. Nick, tireur d'élite, découvre qu'un enfant famélique contrôle la créature. Faut-il le tuer ou l'épargner ? Hanté par la mort de son frère, il fait le pire choix pour un soldat : protéger le gamin. Commence alors une traque sanglante, où les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on croit...

Nicolas Jarry, Stéphane Bervas, Arif Prianto
Chez Soleil Productions

Auteur

Nicolas Jarry, Stéphane Bervas, Arif Prianto

Editeur

Soleil Productions

Genre

Fantastique

Vietnam

Nicolas Jarry, Stéphane Bervas, Arif Prianto

Paru le 05/03/2026

56 pages

Soleil Productions

15,95 €

9782302106529
