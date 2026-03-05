A chaque fois qu'une guerre embrase le monde, des dragons s'éveillent pour se lier à des hommes et femmes dont les destinées bouleverseront le cours de l'Histoire... Vietnam, 1969. Trois hélicoptères tombent dans la jungle. Pas à cause des Vietcongs... mais d'un dragon. Nick, tireur d'élite, découvre qu'un enfant famélique contrôle la créature. Faut-il le tuer ou l'épargner ? Hanté par la mort de son frère, il fait le pire choix pour un soldat : protéger le gamin. Commence alors une traque sanglante, où les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on croit...
Par
Nicolas Jarry, Stéphane Bervas, Arif Prianto Chez
Soleil Productions
Commenter ce livre