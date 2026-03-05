Inscription
#Roman francophone

Les Chemins de Joseph

Anne Guglielmetti

2019. Département de l'Orne. Un village comme bien d'autres. Trois voix. Celle de Constance, 25 ans, revenue chez sa mère, après des années de silence. Constance qui a autrefois quitté brusquement ce trou provincial pour la capitale où elle n'a pas réussi à faire sa place. La voix de Wassim, médecin venu d'ailleurs, recruté pour pallier un "désert médical". Il est, dans ce paysage, une figure de l'étranger. Sa solitude est celle de tout exilé qui a dû fuir son pays et vit le deuil d'une partie de son existence. Joseph, lui, est l'enfant d'une campagne dont il connaît et chérit le moindre recoin. S'il n'y avait qu'elle (faune, flore...), tout irait bien. Mais il y a les autres. Sa solitude est peuplée des rêves et appels secrets de l'enfance. Pour Anne Guglielmetti, l'écriture commence toujours par la rencontre avec un lieu. Les Chemins de Joseph ne fait pas exception à la règle. Avec, entre ciel et terre, des femmes et des hommes en quête de leur vérité.

Par Anne Guglielmetti
Chez Buchet-Chastel

|

Auteur

Anne Guglielmetti

Editeur

Buchet-Chastel

Genre

Littérature française

Les Chemins de Joseph

Anne Guglielmetti

Paru le 05/03/2026

312 pages

Buchet-Chastel

23,00 €

9782283042649
© Notice établie par ORB
