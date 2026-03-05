Une ville silencieuse

Vendredi saint, 1988. Au petit matin, le pasteur de Black Walnut, Cap, découvre un corps ensanglanté devant chez lui. Quatorze jours plus tôt, il a accueilli Tess, une femme sourde qui fuit son passé. Son arrivée agit comme un révélateur : à travers elle se rejouent les blessures, les silences et les fautes enfouies des habitants de cette petite ville de Pennsylvanie. Chacun devient suspect : Cap, le pasteur rongé par le deuil, Maggie, une femme en perte de repères, Wade, dont les infidélités font scandale, Butch, l'adolescent à la dérive ou encore Robin qui est victime de la violence de son mari. Grâce à une construction magistrale, Samuel W. Gailey signe un suspense d'une intensité rare, entre Celeste Ng et Gillian Flynn : un grand roman sur la culpabilité, le secret et la rédemption.