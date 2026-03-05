Inscription
Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Une ville silencieuse

Samuel W. Gailey

Vendredi saint, 1988. Au petit matin, le pasteur de Black Walnut, Cap, découvre un corps ensanglanté devant chez lui. Quatorze jours plus tôt, il a accueilli Tess, une femme sourde qui fuit son passé. Son arrivée agit comme un révélateur : à travers elle se rejouent les blessures, les silences et les fautes enfouies des habitants de cette petite ville de Pennsylvanie. Chacun devient suspect : Cap, le pasteur rongé par le deuil, Maggie, une femme en perte de repères, Wade, dont les infidélités font scandale, Butch, l'adolescent à la dérive ou encore Robin qui est victime de la violence de son mari. Grâce à une construction magistrale, Samuel W. Gailey signe un suspense d'une intensité rare, entre Celeste Ng et Gillian Flynn : un grand roman sur la culpabilité, le secret et la rédemption.

Par Samuel W. Gailey
Chez Buchet-Chastel

|

Auteur

Samuel W. Gailey

Editeur

Buchet-Chastel

Genre

Romans policiers

Une ville silencieuse

Samuel W. Gailey trad. Laura Derajinski

Paru le 05/03/2026

409 pages

Buchet-Chastel

24,50 €

9782283040942
