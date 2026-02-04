Inscription
#Album jeunesse

Ratatouille

Disney Pixar

Les meilleurs moments du film Ratatouille, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Pas facile de devenir un grand cuisinier quand on est... un rat ! Pourtant, en tombant par hasard dans les cuisines d'un grand restaurant, Rémy va avoir la chance de réaliser son rêve en prêtant main-forte à Linguini, un jeune commis.

Par Disney Pixar
Chez Hachette

Disney Pixar

Hachette

Films Disney

Ratatouille

Disney Pixar

Paru le 04/02/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

9782017367543
