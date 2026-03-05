Quand tuer devient un jeu, filmé et diffusé en direct auprès de milliers de personnes... Une collision entre une voiture et un poids lourd, sur une ligne droite, en plein jour. Un mort. Ce qui ressemble à un accident est en fait un meurtre, entièrement filmé. Le jeune inspecteur Brice Cailey est sur l'affaire. Il va découvrir un univers criminel inédit, profondément inquiétant : sur le darknet un nouveau jeu fait rage, Insignis. L'enjeu : commettre des meurtres de la façon la plus originale possible, soumise au vote des visiteurs du site.