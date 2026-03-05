Inscription
#Essais

La magie de l'ordinaire

Fabrice Midal

Une vie magique est une vie où s'ouvrent toujours des possibles, même quand on s'imagine qu'il n'en existe pas. Les possibles ne se trouvent pas dans un ailleurs. Mais nous ne le voyons pas car nous méprisons et critiquons ce que nous avons et ce que nous sommes. Nous sommes blasés de tout, obsédés par des fantasmagories. Nous courrons ainsi sans cesse derrière des choses qui n'existent pas. Or la seule puissance de transformation de nos vies est là, dans notre vie même. L'ordinaire est le contraire du banal, c'est la puissance de la magie de l'ordinaire. Le philosophe Fabrice Midal vous invite à réapprendre à voir ce que vous oubliez de regarder. Tous les grands succès de Fabrice MIDAL sont chez Pocket

Par Fabrice Midal
Chez Pocket

Auteur

Fabrice Midal

Editeur

Pocket

Genre

Réussite personnelle

La magie de l'ordinaire

Fabrice Midal

Paru le 05/03/2026

240 pages

Pocket

8,70 €

Scannez le code barre 9782266358521
9782266358521
© Notice établie par ORB
