L'attrape-foudre

Sarah Bussy

Farah a le coup de foudre pour Tao. Ensemble, ils vont prendre le risque de se brûler les ailes... Un superbe roman sur l'urgence et la voracité de l'adolescence. En attendant l'année du bac, Farah travaille tout l'été à la station-service familiale. Un jour, une vieille Ferrari blanche brinquebalante s'arrête à la pompe. A son volant : Tao, un garçon au charme magnétique, si libre, si différent de ceux que Farah connaît. Lorsqu'il lui propose de le suivre dans son road-trip vers les orages du Sud, la jeune fille ne peut qu'accepter. Mais au fil des kilomètres et des confidences, Farah comprend que Tao joue avec le feu. Et que sa fuite pourrait bien les brûler tous les deux...

L'attrape-foudre

Sarah Bussy

Paru le 05/03/2026

304 pages

Robert Laffont

19,00 €

9782221286654
