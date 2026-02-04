Tout savoir sur la fonction managériale en 64 pages ! 30 fiches efficaces et synthétiques pour comprendre et retenir l'essentiel sur le management : - Le management stratégique : conduire la démarche stratégique, réaliser le diagnostic stratégique... - Le management organisationnel : accompagner le changement, dans une organisation, construire la culture d'entreprise... - Le management opérationnel : piloter par les tableaux de bord, réduire les coûts cachés liés au travail... - Le management au quotidien : exercer son leadership, animer des réunions efficaces, recruter des talents, motiver les équipes, gérer les conflits... - Les nouvelles tendances du management : manager le télétravail, manager avec l'IA, développer avec l'intelligence collective... Hamza Merabet est professeur agrégé d'économie et gestion. Depuis 15 ans, les Top'Actuel sont mis à jour chaque année et donnent les informations et les techniques à connaitre en comptabilité, fiscalité, droit et commerce. Ils s'adressent aux étudiants (école de commerce, université, BTS, IUT, DCG...), aux personnes en formation continue et aux professionnels.