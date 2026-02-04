Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Management

Hamza Merabet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tout savoir sur la fonction managériale en 64 pages ! 30 fiches efficaces et synthétiques pour comprendre et retenir l'essentiel sur le management : - Le management stratégique : conduire la démarche stratégique, réaliser le diagnostic stratégique... - Le management organisationnel : accompagner le changement, dans une organisation, construire la culture d'entreprise... - Le management opérationnel : piloter par les tableaux de bord, réduire les coûts cachés liés au travail... - Le management au quotidien : exercer son leadership, animer des réunions efficaces, recruter des talents, motiver les équipes, gérer les conflits... - Les nouvelles tendances du management : manager le télétravail, manager avec l'IA, développer avec l'intelligence collective... Hamza Merabet est professeur agrégé d'économie et gestion. Depuis 15 ans, les Top'Actuel sont mis à jour chaque année et donnent les informations et les techniques à connaitre en comptabilité, fiscalité, droit et commerce. Ils s'adressent aux étudiants (école de commerce, université, BTS, IUT, DCG...), aux personnes en formation continue et aux professionnels.

Par Hamza Merabet
Chez Hachette

|

Auteur

Hamza Merabet

Editeur

Hachette

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

Retrouver tous les articles sur Management par Hamza Merabet

Commenter ce livre

 

Management

Hamza Merabet

Paru le 04/02/2026

64 pages

Hachette

4,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017360155
9782017360155
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.