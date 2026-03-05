Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Les idées politiques de la Russie poutinienne

Marlène Laruelle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un panorama idéologique de la Russie poutinienne par ses thèmes, ses acteurs et ses institutions Cet ouvrage, paru récemment chez Stanford University Press, analyse l'évolution des récits, thèmes et stratégies idéologiques de la Russie postsoviétique. Il montre comment le pouvoir russe sous Vladimir Poutine oscille entre recherche d'un consensus national organique et imposition d'une idéologie d'Etat par le haut en réaction aux crises internes et aux pressions extérieures. Depuis trois décennies, le récit national russe est porté par une pluralité d'acteurs incarnant la coexistence - et souvent la concurrence - d'idées variées (libéralisme, autoritarisme, nationalisme, modernisme, conservatisme, Eurasie, monde russe, byzantisme, etc.) qui finissent par former un discours de plus en plus rigide, aujourd'hui proche d'une idéologie d'Etat. Cette évolution répond à la fois à des dynamiques internes (quêtes de stabilité, légitimation du pouvoir, luttes de factions) et à des défis externes (rapport à l'Occident, invasion de l'Ukraine, mondialisation). La Russie a peu à peu construit un récit d'exceptionnalité civilisationnelle, projetant d'elle-même la vision d'une puissance eurasiatique qui se présente comme un pôle alternatif au libéralisme, coupé du monde occidental et ouvert sur le Sud global.

Par Marlène Laruelle
Chez Presses Universitaires de France

|

Auteur

Marlène Laruelle

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les idées politiques de la Russie poutinienne par Marlène Laruelle

Commenter ce livre

 

Les idées politiques de la Russie poutinienne

Marlène Laruelle trad. Nathalie Ferron

Paru le 05/03/2026

360 pages

Presses Universitaires de France

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130849247
9782130849247
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.