Les idées politiques de la Russie poutinienne

Un panorama idéologique de la Russie poutinienne par ses thèmes, ses acteurs et ses institutions Cet ouvrage, paru récemment chez Stanford University Press, analyse l'évolution des récits, thèmes et stratégies idéologiques de la Russie postsoviétique. Il montre comment le pouvoir russe sous Vladimir Poutine oscille entre recherche d'un consensus national organique et imposition d'une idéologie d'Etat par le haut en réaction aux crises internes et aux pressions extérieures. Depuis trois décennies, le récit national russe est porté par une pluralité d'acteurs incarnant la coexistence - et souvent la concurrence - d'idées variées (libéralisme, autoritarisme, nationalisme, modernisme, conservatisme, Eurasie, monde russe, byzantisme, etc.) qui finissent par former un discours de plus en plus rigide, aujourd'hui proche d'une idéologie d'Etat. Cette évolution répond à la fois à des dynamiques internes (quêtes de stabilité, légitimation du pouvoir, luttes de factions) et à des défis externes (rapport à l'Occident, invasion de l'Ukraine, mondialisation). La Russie a peu à peu construit un récit d'exceptionnalité civilisationnelle, projetant d'elle-même la vision d'une puissance eurasiatique qui se présente comme un pôle alternatif au libéralisme, coupé du monde occidental et ouvert sur le Sud global.