Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et des plans très lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur du Japon : - 1 circuit détaillé étape par étape : les incontournables (Tokyo, Kyoto, Nara, Osaka) et 1 extension jusqu'à Hiroshima, pour encore plus de découvertes, le tout possible en 15 jours. - 1 chapitre de bonus pour enrichir ses vacances si on a plus de temps : d'autres villes importantes (Yokohama, Kobe) ou traditionnelles (Nikko), des hauts lieux du bouddhisme (la ville de Kamakura, le mont Koya), l'île Naoshima, vouée à l'art contemporain, sans oublier l'ascension du mont Fuji. - Des thématiques très illustrées : pop culture, jardins zen, arts martiaux, cérémonie du thé, cerisiers en fleur... - Les adresses coups de coeur de Marie Borgers, qui a vécu au Japon et qui nous partage son amour inconditionnel de ce pays : tavernes d'habitués, meilleures adresses de ramen ou de poulpes frits, quartiers où croiser des cosplay en costumes de mangas, bars tendance. - 40 cartes et 200 photos environ. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !