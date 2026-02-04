Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Japon

Aurélie Huot, Marie Borgers

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et des plans très lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur du Japon : - 1 circuit détaillé étape par étape : les incontournables (Tokyo, Kyoto, Nara, Osaka) et 1 extension jusqu'à Hiroshima, pour encore plus de découvertes, le tout possible en 15 jours. - 1 chapitre de bonus pour enrichir ses vacances si on a plus de temps : d'autres villes importantes (Yokohama, Kobe) ou traditionnelles (Nikko), des hauts lieux du bouddhisme (la ville de Kamakura, le mont Koya), l'île Naoshima, vouée à l'art contemporain, sans oublier l'ascension du mont Fuji. - Des thématiques très illustrées : pop culture, jardins zen, arts martiaux, cérémonie du thé, cerisiers en fleur... - Les adresses coups de coeur de Marie Borgers, qui a vécu au Japon et qui nous partage son amour inconditionnel de ce pays : tavernes d'habitués, meilleures adresses de ramen ou de poulpes frits, quartiers où croiser des cosplay en costumes de mangas, bars tendance. - 40 cartes et 200 photos environ. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !

Par Aurélie Huot, Marie Borgers
Chez Hachette

| 1 Partages

Auteur

Aurélie Huot, Marie Borgers

Editeur

Hachette

Genre

Japon

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Japon par Aurélie Huot, Marie Borgers

Commenter ce livre

 

Japon

Marie Borgers

Paru le 04/02/2026

206 pages

Hachette

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017357063
9782017357063
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.