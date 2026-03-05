Inscription
#Essais

L'Union européenne

Marion Gaillard, Benjamin Frieyro

Guerre commerciale avec les Etats-Unis, menace géopolitique russe... que peut faire l'Union européenne ? Dans cette édition mise à jour sont présentés à la fois les mécanismes du fonctionnement de l'UE, ses moyens d'action et les défis auxquels elle est confrontée. Des encadrés (" Le saviez-vous ? " et " Pour aller plus loin ") permettent d'approfondir des thèmes spécifiques : la contribution de la France au financement de l'UE, les arrivées irrégulières de migrants, etc. Des schémas et illustrations donnent à voir des points particuliers : les pays de la zone euro au 1er janvier 2026, etc.

Par Marion Gaillard, Benjamin Frieyro
Chez La Documentation Française

Auteur

Marion Gaillard, Benjamin Frieyro

Editeur

La Documentation Française

Genre

Droit communautaire

L'Union européenne

Marion Gaillard, Benjamin Frieyro

Paru le 05/03/2026

296 pages

La Documentation Française

14,50 €

9782111742086
