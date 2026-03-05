Guerre commerciale avec les Etats-Unis, menace géopolitique russe... que peut faire l'Union européenne ? Dans cette édition mise à jour sont présentés à la fois les mécanismes du fonctionnement de l'UE, ses moyens d'action et les défis auxquels elle est confrontée. Des encadrés (" Le saviez-vous ? " et " Pour aller plus loin ") permettent d'approfondir des thèmes spécifiques : la contribution de la France au financement de l'UE, les arrivées irrégulières de migrants, etc. Des schémas et illustrations donnent à voir des points particuliers : les pays de la zone euro au 1er janvier 2026, etc.