Embarque pour une virée haute en couleurs au coeur de la jungle palombienne ! Le Marsupilami t'ouvre les portes de son univers bondissant, farceur et plein de surprises. Entre les inventions farfelues du professeur Bring M. Backalive, les plans du jeune Noé, les bêtises des petits Marsus et la protection sans faille de Mama Marsu, tu n'auras pas une minute pour t'ennuyer. Alors, attrape tes crayons ou tes feutres et suis les codes couleurs pour révéler 50 scènes inédites. Le Marsupilami compte sur toi... Houba houba hop ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration Marsupilami ! 3 - PROFITE - d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnages UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âge.