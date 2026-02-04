Les meilleurs moments du film Raiponce, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Raiponce a été enlevée bébé par Mère Gothel, qui convoitait le pouvoir de sa chevelure magique. Le temps passe et, un jour, le bandit Flynn Rider s'introduit dans la tour où réside la jeune femme... L'occasion pour la princesse de regagner sa liberté !