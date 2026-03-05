Inscription
#Roman jeunesse

Le buveur d'encre qui écrivait des mots d'amour

Olivier Latyk, Eric Sanvoisin

ActuaLitté
Draculivre est amoureux... mais ses méthodes de séduction sont un peu datées ! Quand l'amour donne des ailes... même aux vampires ! Dès 7 ans Draculivre est amoureux mais il n'arrive pas à exprimer ses sentiments ! Ses méthodes de séduction sont un peu datées et notre vampire se trouve bien démuni face à sa dulcinée. Heureusement, Carmilla et Odilon vont lui porter secours en réinventant la scène du balcon inspirée de Roméo et Juliette . Ils forcent leur oncle à se montrer sous son meilleur jour et même à écrire un slam d'amour ! Une mission délicate qui va transformer ce vieux vampire timide en véritable poète des temps modernes . Dans cette aventure romantique et drôle, découvrez comment l'amour peut donner du courage et moderniser les coeurs les plus anciens.

Par Olivier Latyk, Eric Sanvoisin
Chez Nathan

|

Auteur

Olivier Latyk, Eric Sanvoisin

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

Le buveur d'encre qui écrivait des mots d'amour

Olivier Latyk, Eric Sanvoisin

Paru le 05/03/2026

48 pages

Nathan

6,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782095054861
