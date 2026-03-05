Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Tous des menteurs

Karen M. McManus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Etre ex-demi-soeur d'un saboteur, ça complique déjà la vie... mais voler dans la même maison que lui, c'est signer son arrêt de mort ! Kat et Liam, 17 ans, ont été demi-frère et soeur pendant 24 h, après le mariage express (et volcanique) de leurs parents, des escrocs de haut vol. Depuis, Kat suit sa mère dans ses vols de bijoux , tandis que Liam sabote les tentatives de son père pour arnaquer des femmes riches. Cela ne peut que mal se passer lorsque leurs chemins se croisent sur la propriété du richissime Sutherland, pour l'anniversaire du patriarche. Kat et sa mère avaient seulement un bijou à voler, mais lorsque l'un des héritiers tombe mort , la mission prend un tour mortel... Pour les fans de Ocean's Eleven et de Knives Out, un thriller familial où chaque mensonge cache une vérité plus sombre encore.

Par Karen M. McManus
Chez Nathan

|

Auteur

Karen M. McManus

Editeur

Nathan

Genre

Suspense

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tous des menteurs par Karen M. McManus

Commenter ce livre

 

Tous des menteurs

Karen M. McManus trad. Anne Delcourt

Paru le 05/03/2026

448 pages

Nathan

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095045937
9782095045937
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.