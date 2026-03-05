Tous des menteurs

Etre ex-demi-soeur d'un saboteur, ça complique déjà la vie... mais voler dans la même maison que lui, c'est signer son arrêt de mort ! Kat et Liam, 17 ans, ont été demi-frère et soeur pendant 24 h, après le mariage express (et volcanique) de leurs parents, des escrocs de haut vol. Depuis, Kat suit sa mère dans ses vols de bijoux , tandis que Liam sabote les tentatives de son père pour arnaquer des femmes riches. Cela ne peut que mal se passer lorsque leurs chemins se croisent sur la propriété du richissime Sutherland, pour l'anniversaire du patriarche. Kat et sa mère avaient seulement un bijou à voler, mais lorsque l'un des héritiers tombe mort , la mission prend un tour mortel... Pour les fans de Ocean's Eleven et de Knives Out, un thriller familial où chaque mensonge cache une vérité plus sombre encore.