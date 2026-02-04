Inscription
L'Eau

Nickelodeon, Tomoko Seigneurgens, Studio Charon

L'eau, la terre, le feu, l'air... Alors que la nation du feu règne par la terreur, Aang, jeune fils de l'air, est libéré des glaces dans lesquelles il était enfermé depuis 100 ans. Il est l'Avatar, le seul maître à pouvoir commander aux quatre éléments ! Avec l'aide de Katara et Sokka, Aang se lance dans un long périple pour restaurer l'équilibre entre les quatre nations... Replongez dans l'univers d'Avatar, le dernier maître de l'air, la série animée culte qui a su conquérir des millions de fans ! Une édition tout couleur de 320 pages au format manga pour retrouver tous les épisodes de la série animé. Sens de lecture français.

Par Nickelodeon, Tomoko Seigneurgens, Studio Charon
Chez Pika Edition

|

Auteur

Nickelodeon, Tomoko Seigneurgens, Studio Charon

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

L'Eau

Nickelodeon, Tomoko Seigneurgens

Paru le 04/02/2026

320 pages

Pika Edition

11,90 €

9791043307331
