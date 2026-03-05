Inscription
#Roman francophone

Plaidoirie sur le délit d'hospitalité

Grothendieck Alexandre, Alexandre Grothendieck

ActuaLitté
" Vous êtes appelés aujourd'hui à juger un homme - un citoyen français - accusé d'avoir offert l'hospitalité à un autre. " Alexandre Grothendieck Si cette ordonnance ne vous choque pas, ni ne vous fait rire aux éclats, c'est que la liberté est morte dans notre pays. C'est qu'il serait devenu mûr pour un régime policier - un régime où sont tolérées et appliquées des lois policières - des lois qui imposent au citoyen une collaboration inconditionnelle et quotidienne avec la police. Des lois qui vont à l'encontre des mouvements spontanés de sympathie et d'entr'aide des hommes, les uns envers les autres, indépendamment de toutes étiquettes nationales ou administratives. Si de tels textes de loi ne deviennent la risée du pays, c'est qu'ils en deviennent le fléau. A. G.

Par Grothendieck Alexandre, Alexandre Grothendieck
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Grothendieck Alexandre, Alexandre Grothendieck

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Plaidoirie sur le délit d'hospitalité

Grothendieck Alexandre, Alexandre Grothendieck

Paru le 05/03/2026

64 pages

Editions Gallimard

3,90 €

9782073163660
