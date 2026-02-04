Gachiakuta Tome 15

Décidé à devenir un véritable Nettoyeur, Rudo a accepté sa première mission officielle ! Mais le composite que lui et son groupe affrontent est bien plus complexe qu'il n'y paraît... Alors qu'ils peinent déjà à lui faire face, une des remarques du jeune Célestien rend Follo fou de rage. Ce dernier avait des comptes à régler avec Rudo depuis longtemps et il choisit le pire moment possible pour exploser... mettant tout leur groupe en danger.
Par
Kei Urana, Hideyoshi Andou, Nathalie Lejeune, Hinoko Chez
Pika Edition
Commenter ce livre