#Manga

Gachiakuta Tome 15

Kei Urana, Hideyoshi Andou, Nathalie Lejeune, Hinoko

ActuaLitté
Décidé à devenir un véritable Nettoyeur, Rudo a accepté sa première mission officielle ! Mais le composite que lui et son groupe affrontent est bien plus complexe qu'il n'y paraît... Alors qu'ils peinent déjà à lui faire face, une des remarques du jeune Célestien rend Follo fou de rage. Ce dernier avait des comptes à régler avec Rudo depuis longtemps et il choisit le pire moment possible pour exploser... mettant tout leur groupe en danger.

Par Kei Urana, Hideyoshi Andou, Nathalie Lejeune, Hinoko
Chez Pika Edition

|

Auteur

Kei Urana, Hideyoshi Andou, Nathalie Lejeune, Hinoko

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Gachiakuta Tome 15

Kei Urana, Hideyoshi Andou trad. Nathalie Lejeune

Paru le 04/02/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

ActuaLitté
9791043305726
