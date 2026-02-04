Gachiakuta Tome 15

Décidé à devenir un véritable Nettoyeur, Rudo a accepté sa première mission officielle ! Mais le composite que lui et son groupe affrontent est bien plus complexe qu'il n'y paraît... Alors qu'ils peinent déjà à lui faire face, une des remarques du jeune Célestien rend Follo fou de rage. Ce dernier avait des comptes à régler avec Rudo depuis longtemps et il choisit le pire moment possible pour exploser... mettant tout leur groupe en danger.