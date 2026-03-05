L'inventaire des rêves

"Il est des actes de bonté qui ne s'oublient jamais ; on les emporte jusque dans sa tombe, on les garde précieusement en soi pour se les remémorer et les savourer de temps à autre". Chiamaka, une écrivaine voyageuse irréductiblement romantique issue d'une riche famille igbo ; sa meilleure amie, Zikora, une avocate à succès meurtrie par le départ de son compagnon à la veille de la naissance de leur fils ; sa cousine, Omelogor, une brillante femme d'affaires nigériane tiraillée par sa conscience ; et sa gouvernante adorée, Kadiatou, originaire de Guinée et installée aux Etats-Unis dans l'espoir d'un avenir meilleur : quatre femmes venues d'Afrique de l'Ouest en quête d'émancipation, de justice et d'amour. A travers leurs destins entremêlés, Chimamanda Ngozi Adichie bâtit un roman ample et saisissant, et offre une réflexion tranchante sur la nature des sentiments, le prix de la fidélité à soi-même et le désir des femmes.