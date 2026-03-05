En attendant le déluge

A l'origine de ce roman époustouflant, des faits réels : entre 1968 et 1969, celui que la presse écossaise a surnommé Bible John tua trois jeunes femmes rencontrées dans une discothèque de Glasgow et disparut. En 1983, Noah Scott Sherrington, policier obsédé par Bible John depuis près de quinze ans, s'apprête à l'arrêter sous une pluie torrentielle quand il est foudroyé par une crise cardiaque. A peine remis, écoutant son intuition et résistant aux injonctions des médecins et de sa hiérarchie, il suit la piste du meurtrier jusqu'à Bilbao, port où s'active secrètement l'ETA. Alors que les fêtes patronales de l'Aste Nagusia battent leur plein, des jeunes femmes sont assassinées à la sortie de discothèques... Noah, enquêteur tenace et doté d'un coeur fragile, au sens propre comme au figuré, a-t-il enfin retrouvé sa cible ? Les terribles inondations qui vont bientôt ravager la ville feront-elles obstacle à son projet ?