Broken Doll

Blessé lors d'une compétition de lutte, Devon revient dans la ville de son enfance pour donner un nouveau sens à sa vie. Mais après quatre ans d'absence et autant de questions restées sans réponse, il ne s'attendait pas à revoir Izzie, son amour de jeunesse qu'il n'a jamais oublié. Aux yeux du monde, cette jeune femme devenue professeure de pole dance est libre et insaisissable. Mais dans cette petite ville d'Oklahoma, ce sport sensuel est vu d'un mauvais oeil. En plus de devoir lutter contre les idées reçues, Izzie se bat intérieurement pour se détacher des attentes de sa famille, surmonter les douleurs du passé et enfin, se pardonner. Malgré les secrets qui les séparent, Devon ne peut s'empêcher de vouloir aider Izzie quand son studio s'effondre, quitte à briser ces silences qui les dévorent. Parfois, il suffit juste d'une étincelle pour raviver la flamme...