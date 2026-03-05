Inscription
#Roman francophone

Une vie de jasmin

Ismaël Jude

ActuaLitté
"J'aime les fleurs à un point que vous n'imaginez pas. J'aime les fleurs, toutes les fleurs. Je suis une fleur. Je vois bien qu'elles sont vivantes comme moi. Qu'elles vibrent comme moi. Comment ne pas les envier ? Elles n'ont que de la sexualité sans langage, un rut aveugle bourdonnant, odorant, open épanoui. Les fleurs ne savent pas ce que c'est qu'un père ou une mère, et même un moi, elles ne savent pas ce que c'est". Depuis l'enfance, Jasmine accueille sur sa peau des herbes folles et fertilise les sols sous ses pas. Mais sa famille et la société sont-elles prêtes à accueillir un tel don ? Ismaël Jude bouture botanique et érotique pour produire une fable contemporaine.

Par Ismaël Jude
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Ismaël Jude

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Une vie de jasmin

Ismaël Jude

Paru le 05/03/2026

104 pages

Editions Gallimard

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782073130341
© Notice établie par ORB
