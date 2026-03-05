Une vie de jasmin

"J'aime les fleurs à un point que vous n'imaginez pas. J'aime les fleurs, toutes les fleurs. Je suis une fleur. Je vois bien qu'elles sont vivantes comme moi. Qu'elles vibrent comme moi. Comment ne pas les envier ? Elles n'ont que de la sexualité sans langage, un rut aveugle bourdonnant, odorant, open épanoui. Les fleurs ne savent pas ce que c'est qu'un père ou une mère, et même un moi, elles ne savent pas ce que c'est". Depuis l'enfance, Jasmine accueille sur sa peau des herbes folles et fertilise les sols sous ses pas. Mais sa famille et la société sont-elles prêtes à accueillir un tel don ? Ismaël Jude bouture botanique et érotique pour produire une fable contemporaine.