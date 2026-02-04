Charles Brooks, riche banquier fantasque, meurt dans un accident de voiture aux circonstances troubles. Sa fille, Magda qui ne l'a pas vu depuis près de dix ans, hérite de sa vaste demeure. Alors qu'elle ouvre une à une toutes les pièces de la maison elle découvre, glissé dans une housse, un robot bleu acier mis en veille ... C'est Karl, l'androïde-majordome de son père disparu. Pour Magda, qui préfère les relations humaines aux technologies, Karl n'est qu'un objet froid. Que va-t-il lui révéler quand elle décide de le rallumer... ?