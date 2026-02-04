Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman graphique

Karl

Cyril Bonin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Charles Brooks, riche banquier fantasque, meurt dans un accident de voiture aux circonstances troubles. Sa fille, Magda qui ne l'a pas vu depuis près de dix ans, hérite de sa vaste demeure. Alors qu'elle ouvre une à une toutes les pièces de la maison elle découvre, glissé dans une housse, un robot bleu acier mis en veille ... C'est Karl, l'androïde-majordome de son père disparu. Pour Magda, qui préfère les relations humaines aux technologies, Karl n'est qu'un objet froid. Que va-t-il lui révéler quand elle décide de le rallumer... ?

Par Cyril Bonin
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Cyril Bonin

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Romans graphiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Charles Bukowski

Retrouver tous les articles sur Karl par Cyril Bonin

Commenter ce livre

 

Karl

Cyril Bonin

Paru le 04/02/2026

108 pages

Sarbacane Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040806493
9791040806493
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.