#Roman francophone

Pourquoi je mens

Pauline Klein

ActuaLitté
"Je doutais de la fiabilité de mes souvenirs. De tous les souvenirs. Je savais bien que dans le fond ils étaient inventés. Et cette propension à l'invention s'est répandue comme un liquide". Pourquoi sabotons-nous nos relations amoureuses ? Alors que la narratrice, Pauline, quarante-cinq ans, retrouve Roman, son amour de jeunesse, vient l'heure du bilan. Elle rouvre un dossier qu'elle croyait clos : celui de son père, cet homme si beau et si malheureux dont elle ignore tout, sinon qu'il est mort mystérieusement lorsqu'elle avait dix ans. En revenant sur les silences qui entourent ce personnage trouble, elle interroge son propre sens du drame et son penchant pour la mythomanie, qui lui ont valu tant de déboires sentimentaux. Aidée d'un détective privé à l'imagination rocambolesque, elle remonte, avec espièglerie, la piste de ce père méconnu qui a déterminé sa vie. A partir d'archives, de témoignages et de ses rares souvenirs, elle explore des hypothèses. Cherche des secrets. Attend de grandes révélations. Au risque de découvrir que, en amour comme dans l'existence, les histoires qu'on se raconte l'emportent bien souvent sur la réalité... Ce roman poignant, plein de fantaisie et d'humour, explore ce que sont les pères pour les filles, et la part d'ombre que l'on reçoit en héritage.

Par Pauline Klein
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Pauline Klein

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Pourquoi je mens

Pauline Klein

Paru le 05/03/2026

208 pages

Editions Gallimard

20,00 €

ActuaLitté
9782073129710
© Notice établie par ORB
