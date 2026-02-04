Inscription
#Comics

Les intemporels

Javier Rodriguez, Robbie Thompson

La réalité s'effiloche... et Docteur Strange n'est pas assez puissant pour l'arrêter seul. Pour affronter ce péril ancestral, il doit rassembler des Sorciers Suprêmes venus d'hier et de demain : Merlin, Isaac Newton, Wiccan et le Ghost Rider du XIXe siècle. Mais même un tel conclave suffira t il à contrer l'impensable ? Les fans du formidable dessinateur Javier Rodriguez ne savent plus où donner de la tête, car après la réédition en janvier de la saga History of the Marvel Universe, voici l'étrange et passionnante saga mystique qu'il a illustrée sur un scénario de Robbie Thompson (Star Wars : Target Vader) !

Javier Rodriguez, Robbie Thompson

Panini comics

Comics Super-héros

Paru le 04/02/2026

272 pages

32,00 €

9791039141444
