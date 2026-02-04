Même quand on est le plus petit des grands héros, comme SamSam, on a parfois besoin d'un doudou. Et SamNounours est vraiment le plus chouette de tous ! SamSam, le héros idéal pour faire ses premiers pas en BD SamSam, le plus petit des grands héros, a des super parents, des super copains, et... un super doudou, SamNounours. Avec lui, il a un compagnon sur lequel compter jour et nuit, quand tout va bien mais aussi quand il est malade, perdu sur une planète inconnue, ou face à de terribles monstres ! Dans cette nouvelle présentation, les pages sont plus aérées, le texte plus facile à lire : un livre idéal pour les 3/7 ans. SamSam, un héros qui sort des cases SamSam, héros préféré des lecteurs de Pomme d'Api, est aussi le héros d'une série animée diffusée sur France Télévision, Okoo, YouTube et Netflix, d'un long-métrage qui a remporté le prix du public au festival Anima de Bruxelles, et d'une nouvelle série sur le vivre-ensemble diffusée sur Lumni, la plateforme de France Télévisions, en collaboration avec Bayard Jeunesse, depuis janvier 2025. On le retrouve également en version audio, sous forme de jouets, de déguisements et de jeux de société. Son auteur, Serge Bloch, est aussi le créateur de Max et Lili, Zouk, et Toto.