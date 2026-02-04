Inscription
#Album jeunesse

Grand Ma rend visite à Monsieur Loup

Grégoire Mabire, Valérie Cros

ActuaLitté
Une visite surprise qui chamboule tout ! Monsieur Loup reçoit une lettre : sa Grand-Ma vient lui rendre visite... ce soir ! Panique à bord ! Sa maison est en désordre, ses baskets sont trouées, et - pire que tout - son garde-manger est vide. Pas un seul petit cochon à l'horizon ! Heureusement, le Petit Chaperon rouge n'est jamais bien loin... Une histoire drôle et rythmée, où les personnages de contes s'invitent pour le plus grand plaisir des petits. Une série incontournable pour les petits lecteurs Monsieur Loup est un personnage phare de la collection Les Belles Histoires, que les enfants adorent retrouver d'un album à l'autre. Toujours drôle, parfois gaffeur, mais profondément attachant, il vit des aventures pleines d'humour et de rebondissements. Succès garanti auprès des jeunes lecteurs de maternelle, cette série installe des repères rassurants tout en renouvelant les situations à chaque histoire. Un vrai rendez-vous de lecture que les enfants attendent avec impatience ! Un classique des Belles Histoires à découvrir en famille Ce titre s'inscrit dans la collection à succès Les Belles Histoires (plus de 6 millions d'exemplaires vendus). Avec un nouveau format souple, des rabats ludiques et une fabrication 100 % française, cet album est aussi beau qu'engagé. A offrir sans hésiter ! Par l'autrice phare des Belles Histoires, Valérie Cros, et illustré par Grégoire Mabire (Le loup tombé du livre, éditions Mijade, 2015).

Par Grégoire Mabire, Valérie Cros
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Grégoire Mabire, Valérie Cros

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard

Grand Ma rend visite à Monsieur Loup

Grégoire Mabire, Valérie Cros

Paru le 04/02/2026

32 pages

Bayard jeunesse

5,90 €

ActuaLitté
9791036385506
