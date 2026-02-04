Une famille cosmique !

Ensemble, SamPapa, SamMaman, SamSam et SamNounours affrontent tous les dangers et protègent la SamPlanète. Mais ils sont aussi très forts pour les bisous, les câlins et la rigolade ! SamSam, le plus petit des grands héros SamSam, le héros créé par Serge Bloch pour Pomme d'Api, est un enfant comme les autres : il aime jouer avec ses copains, regarder la télé un peu trop longtemps, faire des bêtises... et beaucoup moins ranger sa chambre ou obéir à ses parents ! Mais c'est aussi un superhéros qui part à l'aventure, découvre des planètes inconnues et joue avec des monstres bizarres ! Dans cette nouvelle présentation, les cases ont été agrandies, le texte est plus lisible et la lecture partagée plus simple : un classique à redécouvrir et offrir à tous les enfants de 3 à 7 ans ! SamSam, un héros à retrouver partout ! SamSam est publié tous les mois dans le magazine Pomme d'Api, il est aussi le héros d'un dessin animé diffusé sur France Télévisions, Netflix, YouTube et Okoo et d'un film sorti au cinéma, prix du public au festival Anima de Bruxelles. On le retrouve aussi sur Lumni, en collaboration avec Bayard jeunesse, dans une série sur le vivre-ensemble. SamSam, c'est aussi des histoires audio, des jouets, des jeux et des déguisements. Serge Bloch, l'auteur de SamSam, est aussi le scénariste de Zouk et Max et Lili, et le dessinateur de Toto. " SamSam est un personnage attachant, qui a la particularité de vivre sa vie de superhéros grâce à sa cape magique et son rayon spatial, tout en rencontrant les mêmes problèmes que tout petit Terrien de 6 ans : des lâches attaques de Pipiolis (certaines en plein jour ! ) à la difficulté de se séparer de son fidèle doudou... " Télérama