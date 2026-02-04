Inscription
#Essais

Atlas géopolitique du christianisme

Bayard Presse

Dans ce numéro exceptionnel, découvrez le premier atlas de la géopolitique du christianisme, enrichi de cartes et graphiques commentés par nos journalistes experts reconnus de l'actualité et du fait religieux. Vous y trouverez des réponses claires et documentées à des questions essentielles : - Quel avenir pour les chrétiens au Proche-Orient ? - Comment le christianisme se recompose-t-il en Europe ? - A quoi sert le puissant réseau de l'enseignement privé ? - Quelles sont les nouvelles terres de conquête des évangéliques ? - Quelle place occupent les catholiques dans l'Amérique de Trump ? (...) Pourquoi lire La Croix L'Hebdo ? Parce que chaque semaine, ce magazine offre une oasis de lecture au coeur de l'actualité : des reportages exclusifs pour comprendre ce qui se joue derrière les faits, des conversations inspirantes pour nourrir votre réflexion, des idées concrètes pour agir et donner du sens à votre quotidien. La Croix L'Hebdo, c'est bien plus qu'un magazine : c'est un espace pour comprendre, dialoguer et s'inspirer, conçu pour éclairer la complexité du monde et vous surprendre.

Vie chrétienne

Atlas géopolitique du christianisme

Paru le 04/02/2026

68 pages

4,50 €

9791029618932
