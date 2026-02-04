"C'est prêt ! On s'assoit. On attache le bavoir. La cuillère. La fourchette. Bon appétit ! " Des mots et des phrases faciles à comprendre et à répéter pour échanger avec votre tout-petit autour d'un moment clé de sa journée : le repas ! Une nouvelle collection pour les enfants autour de deux ans La collection " Je parle comme un grand " est conçue avec une orthophoniste pour aider votre enfant dans son développement du langage a passer des mots simples à la création de petites phrases. Parfait avant l'entrée à l'école ! Entre l'imagier et le premier documentaire... Les illustrations joyeuses et colorées montrent quatre enfants avec leurs familles occupés à préparer le repas, manger à table... avant de tout nettoyer ! Avec, en bonus, un miroir à la fin du livre pour inviter l'enfant à parler.