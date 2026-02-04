Inscription
#Album jeunesse

A table !

Cécile Zamorano, Carolina Búzio

"C'est prêt ! On s'assoit. On attache le bavoir. La cuillère. La fourchette. Bon appétit ! " Des mots et des phrases faciles à comprendre et à répéter pour échanger avec votre tout-petit autour d'un moment clé de sa journée : le repas ! Une nouvelle collection pour les enfants autour de deux ans La collection " Je parle comme un grand " est conçue avec une orthophoniste pour aider votre enfant dans son développement du langage a passer des mots simples à la création de petites phrases. Parfait avant l'entrée à l'école ! Entre l'imagier et le premier documentaire... Les illustrations joyeuses et colorées montrent quatre enfants avec leurs familles occupés à préparer le repas, manger à table... avant de tout nettoyer ! Avec, en bonus, un miroir à la fin du livre pour inviter l'enfant à parler.

Par Cécile Zamorano, Carolina Búzio
Chez Tourbillon

Auteur

Cécile Zamorano, Carolina Búzio

Editeur

Tourbillon

Genre

Tout-carton

A table !

Carolina Búzio

Paru le 04/02/2026

21 pages

Tourbillon

11,90 €

Scannez le code barre 9791027613830
9791027613830
© Notice établie par ORB
