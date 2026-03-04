ICONIC, la collection de lecture jeunesse sur les superstars de la pop ! Avant de remplir les plus grands stades du monde, Jennie, Jisoo, Rosé et Lisa ont travaillé dans l'ombre, jour et nuit, pendant des années pour se préparer au grand saut. Energiques et déterminées, les Blackpink ont rêvé de connaître le succès... mais certainement pas à ce point et surtout si vite ! De leurs premiers pas sur scène à leurs records planétaires, découvre l'incroyable parcours des reines de la K-Pop, entre fous rires, efforts, amitiés et espoirs... EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : - 1 fiche sur des moments forts de la vie des membres du groupe - 10 citations inspirantes - 1 discographie - 1 quiz - 1 lexique