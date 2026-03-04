Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Blackpink

Carole Coatsaliou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ICONIC, la collection de lecture jeunesse sur les superstars de la pop ! Avant de remplir les plus grands stades du monde, Jennie, Jisoo, Rosé et Lisa ont travaillé dans l'ombre, jour et nuit, pendant des années pour se préparer au grand saut. Energiques et déterminées, les Blackpink ont rêvé de connaître le succès... mais certainement pas à ce point et surtout si vite ! De leurs premiers pas sur scène à leurs records planétaires, découvre l'incroyable parcours des reines de la K-Pop, entre fous rires, efforts, amitiés et espoirs... EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : - 1 fiche sur des moments forts de la vie des membres du groupe - 10 citations inspirantes - 1 discographie - 1 quiz - 1 lexique

Par Carole Coatsaliou
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Carole Coatsaliou

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Musique et danse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Blackpink par Carole Coatsaliou

Commenter ce livre

 

Blackpink

Carole Coatsaliou

Paru le 04/03/2026

160 pages

Hugo et Compagnie

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042904142
9791042904142
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.