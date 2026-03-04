"Ma puissance est dans mon lait". Mina, 25 ans, n'a pas d'enfant. Elle peut donc s'engager comme "génisse" au sein de My Lactation Membership, l'entreprise qui réinvente les produits laitiers pour nourrir la population, dans un monde fragilisé par les changements climatiques. Et Mina a de grandes ambitions : devenir la meilleure productrice de la compagnie, gagner assez d'argent pour ne plus jamais avoir faim. Mais ce commerce si rentable ne fait pas l'unanimité, et lorsqu'une livraison de lait empoisonné déclenche la polémique, les membres du "troupeau" de MLM sont directement menacés. En tentant de découvrir qui se cache derrière ce qui ressemble de plus en plus à une manipulation à grande échelle, Mina va percevoir le pire, et peut-être trouver la réponse à cette terrible question : Qui sommes-nous prêts à sacrifier pour que notre famille soit en sécurité, nourrie et heureuse ?