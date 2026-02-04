Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Ritualités mutantes

Pierre Gisel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Si la ritualité est un phénomène anthropologique qui apparaît comme continu à travers les siècles, elle est aujourd'hui en phase aiguë de recomposition, empruntant parfois à diverses traditions religieuses, parfois à la société civile (Halloween...). A une époque où s'affrontent, coexistent ou se complètent des rituels de différentes cultures et traditions, la ritualité n'est plus le pré carré des Eglises chrétiennes : la société civile est en passe de trouver des substituts à l'offre religieuse en matière de rites de passage (les " baby shower " remplaçant parfois les baptêmes, par exemple). Et pour les Eglises, la ritualité peut-elle être porteuse de réinvention, entre fidélité et innovation, ou se réduira-t-elle à un marqueur d'identité rassurant ? Reprenant les grands rites traditionnels chrétiens, leurs fondements et leur actualité, le parcours proposé ici par Pierre Gisel interroge aussi la pertinence extra-muros de l'offre religieuse contemporaine en matière de ritualité. Une enquête importante pour une époque charnière où il est encore difficile de prévoir si la société civile, après avoir pioché quelques inspirations dans les traditions dont sa culture est issue, saura se dispenser des services des Eglises ou continuera d'y recourir pour accompagner les grandes étapes de la vie humaine.

Par Pierre Gisel
Chez Labor et Fides

|

Auteur

Pierre Gisel

Editeur

Labor et Fides

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ritualités mutantes par Pierre Gisel

Commenter ce livre

 

Ritualités mutantes

Pierre Gisel

Paru le 04/02/2026

253 pages

Labor et Fides

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782830918977
9782830918977
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.