Ritualités mutantes

Si la ritualité est un phénomène anthropologique qui apparaît comme continu à travers les siècles, elle est aujourd'hui en phase aiguë de recomposition, empruntant parfois à diverses traditions religieuses, parfois à la société civile (Halloween...). A une époque où s'affrontent, coexistent ou se complètent des rituels de différentes cultures et traditions, la ritualité n'est plus le pré carré des Eglises chrétiennes : la société civile est en passe de trouver des substituts à l'offre religieuse en matière de rites de passage (les " baby shower " remplaçant parfois les baptêmes, par exemple). Et pour les Eglises, la ritualité peut-elle être porteuse de réinvention, entre fidélité et innovation, ou se réduira-t-elle à un marqueur d'identité rassurant ? Reprenant les grands rites traditionnels chrétiens, leurs fondements et leur actualité, le parcours proposé ici par Pierre Gisel interroge aussi la pertinence extra-muros de l'offre religieuse contemporaine en matière de ritualité. Une enquête importante pour une époque charnière où il est encore difficile de prévoir si la société civile, après avoir pioché quelques inspirations dans les traditions dont sa culture est issue, saura se dispenser des services des Eglises ou continuera d'y recourir pour accompagner les grandes étapes de la vie humaine.