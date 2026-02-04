Qui aime Martin ?

Ben a fait une découverte incroyable ! Un petit mot plié en quatre sur lequel est écrit "Je t'aime Martichou" . Impossible. Parce que, soyons francs, personne ne peut aimer Martin, il est trop différent des autres garçons. Ben est donc persuadé que quelqu'un se moque de Martin et lui a écrit ce mot pour l'embêter. Vu qu'il est référent harcèlement dans sa classe, il va tout faire pour y mettre un terme. Mais peut-être que Ben va faire une autre découverte, plus importante encore que de trouver l'auteur du mot, peut- être qu'il va découvrir quelque chose d'important sur lui et ses autres camarades...