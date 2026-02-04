Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

Qui aime Martin ?

Sophie Grenaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ben a fait une découverte incroyable ! Un petit mot plié en quatre sur lequel est écrit "Je t'aime Martichou" . Impossible. Parce que, soyons francs, personne ne peut aimer Martin, il est trop différent des autres garçons. Ben est donc persuadé que quelqu'un se moque de Martin et lui a écrit ce mot pour l'embêter. Vu qu'il est référent harcèlement dans sa classe, il va tout faire pour y mettre un terme. Mais peut-être que Ben va faire une autre découverte, plus importante encore que de trouver l'auteur du mot, peut- être qu'il va découvrir quelque chose d'important sur lui et ses autres camarades...

Par Sophie Grenaud
Chez Editions du Rouergue

|

Auteur

Sophie Grenaud

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Qui aime Martin ? par Sophie Grenaud

Commenter ce livre

 

Qui aime Martin ?

Sophie Grenaud

Paru le 04/02/2026

96 pages

Editions du Rouergue

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812627880
9782812627880
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.