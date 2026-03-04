Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Les cent vues d'Utagawa Tome 1

Akimi Yoshida

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Kazuki Iida travaille dans une auberge d'une petite ville thermale. Tae Ogawa, son amie d'enfance (surnommée par certains la plus belle fille de la ville) passe son temps à le taquiner, pourtant il ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour elle. Dans ce premier tome, les liens, les non-dits et le quotidien de Kajikazawa Onsen prennent vie dans un drame humain rafraîchissant, chaleureux et plein de nuances. C'est un immense plaisir d'accueillir de nouveau Akimi Yoshida avec Les Cents Vues d'Utagawa, sa toute dernière oeuvre en date. Le récit se déroule dans le même univers que Kamakura Diary, sans en être un dérivé. L'histoire suit Kazuki, apprenti préposé aux bains dans une auberge, où il vit avec son petit frère Mamoru. Autour d'eux gravitent des adultes dont les failles et les passés complexes se dévoilent peu à peu. Yoshida explore avec finesse l'amitié, les premiers émois et les liens tissés dans l'enfance, notamment avec Tae, la petite-fille de l'aubergiste, revenue s'installer au village. Fidèle au style de l'autrice, le quotidien y est décrit avec une douceur qui laisse transparaître drames intimes et émotions intenses. Un titre subtil et profondément humain, qui enrichit magnifiquement l'univers de Yoshida dans notre catalogue.

Par Akimi Yoshida
Chez Panini comics

|

Auteur

Akimi Yoshida

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les cent vues d'Utagawa Tome 1 par Akimi Yoshida

Commenter ce livre

 

Les cent vues d'Utagawa Tome 1

Akimi Yoshida trad. Jean-Baptiste Bondis

Paru le 04/03/2026

192 pages

Panini comics

8,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039143509
9791039143509
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.