Les cent vues d'Utagawa Tome 1

Kazuki Iida travaille dans une auberge d'une petite ville thermale. Tae Ogawa, son amie d'enfance (surnommée par certains la plus belle fille de la ville) passe son temps à le taquiner, pourtant il ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour elle. Dans ce premier tome, les liens, les non-dits et le quotidien de Kajikazawa Onsen prennent vie dans un drame humain rafraîchissant, chaleureux et plein de nuances. C'est un immense plaisir d'accueillir de nouveau Akimi Yoshida avec Les Cents Vues d'Utagawa, sa toute dernière oeuvre en date. Le récit se déroule dans le même univers que Kamakura Diary, sans en être un dérivé. L'histoire suit Kazuki, apprenti préposé aux bains dans une auberge, où il vit avec son petit frère Mamoru. Autour d'eux gravitent des adultes dont les failles et les passés complexes se dévoilent peu à peu. Yoshida explore avec finesse l'amitié, les premiers émois et les liens tissés dans l'enfance, notamment avec Tae, la petite-fille de l'aubergiste, revenue s'installer au village. Fidèle au style de l'autrice, le quotidien y est décrit avec une douceur qui laisse transparaître drames intimes et émotions intenses. Un titre subtil et profondément humain, qui enrichit magnifiquement l'univers de Yoshida dans notre catalogue.