Le pacte secret

Sally et son grand frère tiennent un refuge canin un peu particulier : chaque enfant peut y adopter le chien qui lui correspond, en fonction des problématiques qu'il rencontre. Guérir les petits et grands tracas " Un chien pour toi " met à l'honneur nos amis les canins grâce auxquels les lecteurs abordent en douceur les inquiétudes du quotidien. Une galerie de chiens absolument irrésistibles croqués par l'illustratrice Marie Touly. Une autrice de talent Catherine Kalengula, autrice prolifique, aborde par un ton tendre et amusant, ces témoignages de l'enfance. Les lecteurs plongent dans de véritables aventures et quêtes d'acceptation de soi. Ce roman est un véritable baume au coeur !