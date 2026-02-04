Les sept piliers de la confiance

Et si la confiance était notre bien le plus précieux ? Lorsque Jimmy Wales a fondé Wikipédia il y a plus de vingt ans, le pari était loin d'être gagné face à la défiance généralisée envers un tel projet collaboratif et gratuit. Et pourtant, Wikipédia s'est imposé comme une référence. Mais à l'ère numérique, où les faits deviennent de plus en plus malléables et les fake news prolifèrent, la confiance s'érode et la connaissance est attaquée. Jimmy Wales dévoile dans ce livre les sept piliers indispensables pour devenir un bâtisseur de la confiance et vivre en société. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pierre Reignier. "Un livre remarquable... à la fois porteur d'espoir et profondément pratique". Yuval Noah Harari