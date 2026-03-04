Sept jours avant la tombe

Le meurtre le plus difficile à élucider... c'est le vôtre. Dans sept jours, Jet Mason sera morte. Jet est la fille de l'une des familles les plus riches de Woodstock, dans le Vermont. A vingt-sept ans, elle a le sentiment de ne pas avoir encore vraiment commencé sa vie. Elle remet toujours à plus tard. Après tout, elle a le temps. Jusqu'à cette nuit de Halloween où elle est violemment attaquée par derrière. Elle subit une grave lésion cérébrale, et le médecin est certain qu'elle souffrira d'un anévrisme mortel dans la semaine. Jet n'a jamais pensé avoir d'ennemis. Mais désormais elle voit tout le monde sous un jour nouveau : sa famille, son ex-meilleure amie devenue sa belle-soeur, son ancien petit ami. Il ne lui reste que sept jours. Et, à mesure que son état se détériore, son seul soutien est son ami d'enfance, Billy. Mais elle est déterminée à accomplir enfin quelque chose... Jet va élucider son propre meurtre. Traduit de l'anglais par Karine Forestier A propos de l'autrice : Holly Jackson a été traduite en plus de 45 langues et a vendu des millions d'exemplaires à travers le monde. La série Meurtre mode d'emploi est restée plus de trois ans sur la liste des best-sellers du New York Times. La série fait actuellement l'objet d'une deuxième adaptation par la BBC et Netflix.