Je tricote sans aiguilles

Véritable star des réseaux, Sabrina-Rose Benedict (@sabsstuffies), vous apprend pas à pas à tricoter avec les doigts pour confectionner des plaids, des coussins et d'adorables petits animaux à partir de pelotes de fil épais. Tout cela sans aiguilles ni aucun matériel ! Une méthode facile et amusante permettant de réaliser de superbes projets sans accessoires compliqués : commencez par les bases, et découvrez ensuite 17 modèles ultradoux accessibles aux débutants. Envie de vous détendre et de créer de vos mains ? Lancez-vous dans le tricot sans aiguilles !