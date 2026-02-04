Inscription
#Beaux livres

Je tricote sans aiguilles

Delphine Billaut, Sabrina-Rose Benedict

Véritable star des réseaux, Sabrina-Rose Benedict (@sabsstuffies), vous apprend pas à pas à tricoter avec les doigts pour confectionner des plaids, des coussins et d'adorables petits animaux à partir de pelotes de fil épais. Tout cela sans aiguilles ni aucun matériel ! Une méthode facile et amusante permettant de réaliser de superbes projets sans accessoires compliqués : commencez par les bases, et découvrez ensuite 17 modèles ultradoux accessibles aux débutants. Envie de vous détendre et de créer de vos mains ? Lancez-vous dans le tricot sans aiguilles !

Par Delphine Billaut, Sabrina-Rose Benedict
Chez Marabout

|

Auteur

Delphine Billaut, Sabrina-Rose Benedict

Editeur

Marabout

Genre

Couture, tricot

Je tricote sans aiguilles

Sabrina-Rose Benedict trad. Delphine Billaut

Paru le 04/02/2026

144 pages

Marabout

17,90 €

