Vers toi reviendront les égarés

Dès l'enfance, la vie de Nelly Gillant bascule. Marquée par la maladie de sa mère et une quête affective inassouvie, elle cherche désespérément à combler un vide intérieur. Comment ne pas tenter de rétablir le contact avec cette maman partie trop tôt ? Livrée à elle-même par la force des choses, Nelly développe ses dons suprasensibles en ayant recours à toutes les sciences occultes possibles, sans en mesurer le danger extrême. Adulte, elle connaît une ascension fulgurante, et ses pouvoirs comme sa réputation attirent une clientèle toujours plus nombreuse. Pourtant, son âme est vide et son coeur blessé. Elle raconte ici comment Dieu a su solliciter les personnes et se servir des événements pour la libérer, elle raconte sa rencontre avec Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. Un récit puissant et plus que jamais d'actualité. Après des années comme thérapeute New-Age et de pratiques occultes, Nelly Gillant témoigne aujourd'hui de son retour à la foi catholique, et de la puissance de libération et de joie de Jésus et Marie dans sa vie.