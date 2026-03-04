Le recueil Nyarlathotep rassemble plusieurs textes courts de H. P. Lovecraft centrés sur le mythe des Grands Anciens, et plus particulièrement sur la figure de Nyarlathotep, entité cosmique énigmatique et messagère du chaos. H. P. Lovecraft écrivit en 1921 : " Nyarlathotep est un cauchemar, un véritable phantasme issu de mon inconscient ; le premier paragraphe a été écrit alors que je n'étais pas encore complètement réveillé ". Dans ce recueil, l'auteur restitue l'état visionnaire du rêve, sa cosmogonie et topographie particulières : entités redoutables, vieillards maléfiques, sépultures hantées qui font de ces récits des petits chefs-d'oeuvre de l'angoisse. La forme privilégiée de la nouvelle permet de saisir tout le style lovecraftien basé sur la prise de conscience vertigineuse de notre fragilité dans l'univers et démontre toute sa modernité et son influence sur la littérature fantastique et la culture contemporaine.