Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Nyarlathotep

Howard Phillips Lovecraft

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le recueil Nyarlathotep rassemble plusieurs textes courts de H. P. Lovecraft centrés sur le mythe des Grands Anciens, et plus particulièrement sur la figure de Nyarlathotep, entité cosmique énigmatique et messagère du chaos. H. P. Lovecraft écrivit en 1921 : " Nyarlathotep est un cauchemar, un véritable phantasme issu de mon inconscient ; le premier paragraphe a été écrit alors que je n'étais pas encore complètement réveillé ". Dans ce recueil, l'auteur restitue l'état visionnaire du rêve, sa cosmogonie et topographie particulières : entités redoutables, vieillards maléfiques, sépultures hantées qui font de ces récits des petits chefs-d'oeuvre de l'angoisse. La forme privilégiée de la nouvelle permet de saisir tout le style lovecraftien basé sur la prise de conscience vertigineuse de notre fragilité dans l'univers et démontre toute sa modernité et son influence sur la littérature fantastique et la culture contemporaine.

Par Howard Phillips Lovecraft
Chez L'Herne

|

Auteur

Howard Phillips Lovecraft

Editeur

L'Herne

Genre

Terreur

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nyarlathotep par Howard Phillips Lovecraft

Commenter ce livre

 

Nyarlathotep

Howard Phillips Lovecraft

Paru le 11/03/2026

112 pages

L'Herne

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791031904689
9791031904689
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.