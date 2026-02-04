Inscription
#Essais

Manuel de résistances populaires

Socialter

ActuaLitté
Face aux guerres culturelles de l'extrême droite, à la séduction de ses rengaines identitaires, à l'influence croissante dont elle jouit dans les milieux d'affaires, l'angoisse étreint toutes celles et ceux qui, comme nous, sont attachés aux idéaux écologistes, égalitaires ou simplement démocratiques. Pour amplifier la riposte contre la tentation réactionnaire, la rédaction de Socialter a proposé à Salomé Saqué, journaliste à Blast et autrice de Résister (Payot, plus de 400. 000 exemplaires vendus) de participer à ce numéro. Avec sa contribution, nous avons conçu un "manuel de résistance populaire" pour sortir de la sidération et de l'impuissance. Un numéro de 148 pages pour documenter et analyser l'offensive des droites extrêmes, mais surtout explorer des stratégies et des pistes d'action efficaces. Avec l'objectif de faire reculer partout les affects haineux et les pulsions autoritaires : dans les esprits, dans les urnes, dans les rues. Avec : Salomé Saqué, Edwy Plenel, Ugo Palheta, Fatima Ouassak, Marlène Benquet, Lumir Lapray, Mark Bray...

Par Socialter
Chez Socialter

|

Auteur

Socialter

Editeur

Socialter

Genre

Sociologie

Manuel de résistances populaires

Socialter

Paru le 04/02/2026

160 pages

Socialter

19,00 €

