Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Au diable la rente !

Etienne de Rocquigny

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'ère de l'IA, on projette la fin du travail. On rêve d'un revenu universel pour nous mettre à l'abri des risques. Mais si cette quête de sécurité nous rendait profondément malheureux ? Ce livre audacieux déconstruit le grand malentendu sur le sens du travail et de l'argent, fruit de contresens spirituels, philosophiques et économiques séculaires. Il réhabilite la valeur du risque dans sa contribution indispensable au bien commun autant qu'au sens de la vie pour tous, y compris les plus faibles. Là où l'argent librement gagné signale une réalisation créative, utile et responsabilisante ; la "rente maudite" nous conduit tout droit vers l'ennui, l'asservissement et la mort.

Par Etienne de Rocquigny
Chez Boleine

|

Auteur

Etienne de Rocquigny

Editeur

Boleine

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au diable la rente ! par Etienne de Rocquigny

Commenter ce livre

 

Au diable la rente !

Etienne de Rocquigny

Paru le 04/02/2026

160 pages

Boleine

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490081905
9782490081905
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.