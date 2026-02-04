Au diable la rente !

A l'ère de l'IA, on projette la fin du travail. On rêve d'un revenu universel pour nous mettre à l'abri des risques. Mais si cette quête de sécurité nous rendait profondément malheureux ? Ce livre audacieux déconstruit le grand malentendu sur le sens du travail et de l'argent, fruit de contresens spirituels, philosophiques et économiques séculaires. Il réhabilite la valeur du risque dans sa contribution indispensable au bien commun autant qu'au sens de la vie pour tous, y compris les plus faibles. Là où l'argent librement gagné signale une réalisation créative, utile et responsabilisante ; la "rente maudite" nous conduit tout droit vers l'ennui, l'asservissement et la mort.