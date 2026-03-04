Inscription
Prions en Eglise petit format N° 472, avril 2026

Karem Bustica

"Prions en Eglise est un mensuel qui aide les lecteurs dans leur prière quotidienne, à partir des lectures du jour et de la liturgie de la messe. Il ouvre à l'intelligence de la parole de Dieu, en lui donnant toute son actualité, sans enfermer le lecteur dans une seule interprétation. Au-delà de cette proposition quotidienne, la revue contient des articles de formation biblique, liturgique et théologique, à la portée de tous. La revue invite aussi son lecteur à être acteur dans l'Eglise aujourd'hui, en le mettant en lien avec la vie de l'Eglise en France et dans le monde, en lui permettant de se sentir membre d'une communauté de croyants. Prions en Eglise est une revue dont le bénéfice spirituel est reconnu de ces 350000 utilisateurs réguliers".

Chez Bayard Presse

Prions en Eglise petit format N° 472, avril 2026

Paru le 04/03/2026

400 pages

4,50 €

9791029618451
© Notice établie par ORB
