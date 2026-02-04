"Les p'tits docs +" , des documentaires pour aller plus loin après "Mes p'tits docs" ! Comment faisons-nous pour nous rappeler ce que nous savons et comment se construisent nos souvenirs ? Ce documentaire fait découvrir aux enfants une fonction du cerveau bien mystérieuse : la mémoire. Des mots simples pour expliquer une faculté complexe de notre esprit Cet ouvrage explique à quoi sert la mémoire à l'échelle individuelle et collective, chez les humains et les autres animaux, quelles zones cérébrales sont sollicitées et les différents types de mémoire. On découvre également comment se crée un souvenir, que les émotions et le sommeil ont un fort impact sur la mémorisation ou encore quel rôle joue la mémoire dans les apprentissages. Mais notre mémoire nous joue parfois des tours : notre cerveau ne peut pas tout enregistrer, nos souvenirs se transforment, ou nous pouvons être touchés par des maladies, comme Alzheimer. Un traitement original du sujet Le texte ne se limite pas à expliquer le fonctionnement de la mémoire dans notre propre corps. Il explique avec des mots simples que la mémoire ne concerne pas seulement l'individu et le moment présent, elle peut aussi se transmettre sur plusieurs générations ou porter l'identité et l'histoire d'un peuple. "Les p'tits docs +" , des docs pour lire seul(e) Après "Les p'tits docs +" , cette collection est destinée aux enfants qui commencent à lire en autonomie. Plus d'informations, plus de pages, un livre plus grand... mais un documentaire qui se lit toujours comme une histoire. A la fin de l'ouvrage, une planche encyclopédique d'idées reçues sur la mémoire.