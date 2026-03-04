Le songe de la Sphinge

Grâce au mouvement #MeTooOlympe, les monstresses ont renversé l'ordre établi pour un monde plus juste. Pourtant, les créatures et humaines de la mythologie subissent toujours des violences et des discriminations. Elles viennent alors à la rencontre de la Sphinge, dotée d'une grande sagesse, afin de trouver des solutions ; mais celle-ci répond le plus souvent par des énigmes encore plus déboussolantes... A travers cette fiction, Noémie Fachan nous propose une relecture féministe de quinze figures mythologiques (Artémis, Déméter, les Muses, Némésis, Nausicaa...), et nous offre une réflexion puissante sur notre société actuelle : la culture de l'inceste, les féminicides, la transmisogynie, la domination adulte... Réinventons collectivement notre futur !