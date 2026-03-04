Inscription
#Roman graphique

Le songe de la Sphinge

Noémie Fachan

ActuaLitté
Grâce au mouvement #MeTooOlympe, les monstresses ont renversé l'ordre établi pour un monde plus juste. Pourtant, les créatures et humaines de la mythologie subissent toujours des violences et des discriminations. Elles viennent alors à la rencontre de la Sphinge, dotée d'une grande sagesse, afin de trouver des solutions ; mais celle-ci répond le plus souvent par des énigmes encore plus déboussolantes... A travers cette fiction, Noémie Fachan nous propose une relecture féministe de quinze figures mythologiques (Artémis, Déméter, les Muses, Némésis, Nausicaa...), et nous offre une réflexion puissante sur notre société actuelle : la culture de l'inceste, les féminicides, la transmisogynie, la domination adulte... Réinventons collectivement notre futur !

Par Noémie Fachan
Chez Leduc.s éditions

Auteur

Noémie Fachan

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Romans graphiques

Le songe de la Sphinge

Noémie Fachan

Paru le 04/03/2026

127 pages

Leduc.s éditions

21,50 €

ActuaLitté
9791028536626
