Les Liens du sang

Arator le Rédempteur est né pour devenir un héros. Fils du grand exarque Turalyon et de la légendaire Alleria Coursevent, il porte depuis longtemps le poids écrasant des attentes d'un tel héritage... un héritage qu'il a reçu bébé, le jour où ses parents ont disparu en franchissant la Porte des Ténèbres. Le périple entrepris par Alleria et Turalyon les a conduits plus loin qu'escompté. Si leur absence n'a duré que quelques décennies sur Azeroth, les deux héros ont vécu mille ans de guerre contre la Légion ardente, une armée démoniaque vouée à l'anéantissement de tous les mondes. Quand, enfin, ils ont retrouvé leur fils, Arator était adulte et membre du même ordre de paladins qu'eux-mêmes en leur temps. La Légion a succombé rapidement lors d'une ultime bataille décisive, mais le millénaire qui a séparé la famille s'avère plus difficile à combler. Désormais, au terme des récents événements de Khaz Algar, Arator prend part à une nouvelle aventure et mène l'enquête sur la lueur étrange qui émane des ruines d'une ancienne forteresse de la Légion. Turalyon et Alleria se portent volontaires pour l'assister, bien décidés à étouffer dans l'oeuf une nouvelle invasion ourdie par leur ennemi de toujours. Et tandis qu'ils se plongent ensemble dans ce mystère, Arator oeuvre à réconcilier l'héritage héroïque de ses parents et les individus imparfaits qu'il a croisés au fil de sa vie. Il reconnaît ses deux géniteurs en lui-même : l'éthique rigide du père, l'intelligence de la mère, leur volonté inflexible de défendre Azeroth. Mais Arator existe à la croisée des chemins de leurs plus grandes forces et faiblesses, ces dernières se révélant au grand jour quand la menace démoniaque s'avère être un ancien lieutenant de la Légion ardente, résolu à s'appuyer sur Azeroth pour lancer une nouvelle campagne de destruction.